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Україна виконала одну з вимог МВФ

Новини » Економіка     06.07.2020 - 11:28
Україна виконала одну з вимог МВФ
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Один із структурних маяків розглянули на засіданні Ради з фінансової стабільності

Рада з фінансової стабільності на засіданні 30 червня затвердила плани державних банків щодо зниження частки непрацюючих кредитів (NPL). Плани розраховані на три роки.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Як зазначили в прес-службі, затвердження планів роботи держбанків зі зниження NPL означає виконання одного зі структурних маяків програми співпраці України з МВФ.

Рада також розглянула ризики, що можуть виникнути через визнання неконституційним закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (за конституційним поданням Верховного суду).

Рада ухвалила рішення про невідкладне створення робочої групи, щоб напрацювати план дій для мінімізації можливих ризиків для фінансової стабільності у разі прийняття Конституційним судом України рішення за відповідним провадженням.

Участь у засіданні взяли такі члени Ради з фінансової стабільності: голова НБУ Яків Смолій (15 березня 2018 - 3 липня 2020), директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) Ігор Пашко, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, заступник Міністра фінансів Юрій Гелетій.

Нагадаємо, 9 червня рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною в розмірі 5 млрд євро на 18 місяців.

Голова представництва Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Києві Йоста Люнгман назвав основні пріоритети в програмах співпраці України з МВФ.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк УкраїнибанкиМВФ
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