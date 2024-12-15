Страны Запада в совместном заявлении озвучили принципы работы нового правительства Сирии

Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил визит на Ближний Восток. Целью поездки было предотвратить выход Сирии из-под контроля после быстротечного устранения режима Башара Асада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.
Глава американской дипломатии провел встречи в Иордании, Турции и Ираке с целью попытаться сформировать будущее Сирии после правления Асада путем достижения консенсуса между региональными партнерами и союзниками, интересы которых часто расходятся.
Блинкен заручился поддержкой 12 министров иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств, Турции, а также высокопоставленных чиновников Европейского Союза и ООН. 14 декабря они провели экстренную встречу в иорданском портовом городе Акаба.
В совместном заявлении касательно ситуации в Сирии, представители стран и организаций:
Текст заявления обнародовали правительства США, Арабской контактной группы по Сирии, Бахрейна, Франции, Германии, Катара, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Европейского Союза и Специальный посланник ООН по вопросам Сирии на полях министерской встречи Совместной контактной группы по вопросам Сирии в Акабе.
Блинкен пообещал, что Соединенные Штаты признают и поддержат новое правительство, которое будет соответствовать перечисленным принципам.
На прошлой неделе всего за 11 дней боевики исламской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", захватили ключевые города Сирии, включая столицу Дамаск, и положили конец режима Башара Асада. В стране на три месяца установлено правление временного правительства.
Власти США находились в прямом контакте с "Хайят Тахрир аш-Шам" во время операции по свержению режима диктатора.
По данным британских СМИ, Европейский Союз намерен наладить дипломатические контакты с новым руководством Сирии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.