Страны Запада в совместном заявлении озвучили принципы работы нового правительства Сирии

Глава американской дипломатии провел встречи в Иордании, Турции и Ираке с целью попытаться сформировать будущее Сирии после правления Асада путем достижения консенсуса между региональными партнерами и союзниками, интересы которых часто расходятся.

Блинкен заручился поддержкой 12 министров иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств, Турции, а также высокопоставленных чиновников Европейского Союза и ООН. 14 декабря они провели экстренную встречу в иорданском портовом городе Акаба.

В совместном заявлении касательно ситуации в Сирии, представители стран и организаций:

подтвердили полную поддержку сирийского народа в этот критический момент его истории, направленную на построение более обнадеживающего, безопасного и мирного будущего;

выразили приверженность принципам, которые, по их мнению, отвечают наилучшим интересам сирийского народа, региона и мира в этот критический период. Они считают, что переходный политический процесс должен происходить под руководством и ответственностью самих сирийцев. Он должен привести к созданию инклюзивного, внеконфессионального и представительного правительства, сформированного посредством прозрачного процесса, основанного на принципах резолюции 2254 Совета Безопасности ООН; подчеркнули свою поддержку мандата Специального посланника ООН; и обратились к Генеральному секретарю ООН с просьбой усилить присутствие ООН на местах;

подтвердили полную поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии;

подчеркнули уважение прав человека, в частности женщин и меньшинств; сохранение государственных институтов, которые служат интересам сирийского народа и предоставляют ему критические услуги; защиту всех иностранных дипломатических объектов и персонала; обеспечение безопасности и безопасного уничтожения запасов химического оружия; содействие доступу к режимным тюрьмам и объектам для привлечения виновных к ответственности, а также выяснение судьбы пропавших без вести сирийцев и иностранных граждан;

подтвердили полную поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии;

подчеркнули, что Сирия наконец имеет шанс положить конец десятилетиям изоляции. Они обязуются поддерживать сирийский народ и работать с ним на этом беспрецедентном переходном этапе;

подчеркнули важность борьбы с терроризмом и экстремизмом, включая предотвращение возрождения всех террористических групп. Кроме того, требуют, чтобы сирийская территория не представляла угрозы ни для одной страны и не была убежищем для террористов;

подтвердили свое требование ко всем сторонам прекратить боевые действия в Сирии;

требуют уважения суверенитета Сирии, ее единства и территориальной целостности в соответствии с принципами Устава ООН со стороны всех сторон.

Текст заявления обнародовали правительства США, Арабской контактной группы по Сирии, Бахрейна, Франции, Германии, Катара, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Европейского Союза и Специальный посланник ООН по вопросам Сирии на полях министерской встречи Совместной контактной группы по вопросам Сирии в Акабе.

Блинкен пообещал, что Соединенные Штаты признают и поддержат новое правительство, которое будет соответствовать перечисленным принципам.