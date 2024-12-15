Країни Заходу в спільній заяві озвучили принципи роботи нового уряду Сирії

Очільник американської дипломатії провів зустрічі в Йорданії, Туреччині та Іраку з метою спробувати сформувати майбутнє Сирії після правління Асада шляхом досягнення консенсусу між регіональними партнерами і союзниками, інтереси яких часто розходяться.

Блінкен заручився підтримкою 12 міністрів закордонних справ країн-членів Ліги арабських держав, Туреччини, а також високопоставлених чиновників Європейського Союзу та ООН. 14 грудня вони провели екстрену зустріч у йорданському портовому місті Акаба.

У спільній заяві щодо ситуації в Сирії, представники країн і організацій:

підтвердили повну підтримку сирійського народу в цей критичний момент його історії, спрямовану на побудову більш обнадійливого, безпечного і мирного майбутнього;

висловили відданість принципам, які, на їхню думку, відповідають найкращим інтересам сирійського народу, регіону та світу в цей критичний період. Вони вважають, що перехідний політичний процес має відбуватися під керівництвом і відповідальністю самих сирійців. Він має привести до створення інклюзивного, позаконфесійного і представницького уряду, сформованого за допомогою прозорого процесу, заснованого на принципах резолюції 2254 Ради Безпеки ООН; підкреслили свою підтримку мандату Спеціального посланника ООН; і звернулися до Генерального секретаря ООН з проханням посилити присутність ООН на місцях;

підтвердили повну підтримку єдності, територіальної цілісності та суверенітету Сирії;

наголосили на повазі прав людини, зокрема жінок та меншин; збереженні державних інститутів, які служать інтересам сирійського народу і надають йому критичні послуги; захисті всіх іноземних дипломатичних об'єктів і персоналу; забезпеченні безпеки і безпечного знищення запасів хімічної зброї; сприянні доступу до режимних в'язниць і об'єктів для притягнення винних до відповідальності, а також з'ясуванні долі зниклих безвісти сирійців та іноземних громадян;

підтвердили повну підтримку єдності, територіальної цілісності та суверенітету Сирії;

підкреслили, що Сирія нарешті має шанс покласти край десятиліттям ізоляції. Вони зобов'язуються підтримувати сирійський народ і працювати з ним на цьому безпрецедентному перехідному етапі;

наголосили на важливості боротьби з тероризмом та екстремізмом, включаючи запобігання відродженню всіх терористичних груп. Крім того, вимагають, щоб сирійська територія не становила загрози для жодної країни і не була притулком для терористів;

підтвердили свою вимогу до всіх сторін припинити бойові дії в Сирії;

вимагають поваги до суверенітету Сирії, її єдності та територіальної цілісності відповідно до принципів Статуту ООН з боку всіх сторін.

Текст заяви оприлюднили уряди США, Арабської контактної групи щодо Сирії, Бахрейну, Франції, Німеччини, Катару, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Великої Британії, Європейського Союзу та Спеціальний посланник ООН з питань Сирії на полях міністерської зустрічі Спільної контактної групи з питань Сирії в Акабі.

Блінкен пообіцяв, що Сполучені Штати визнають і підтримають новий уряд, який відповідатиме перерахованим принципам.