Країни Заходу в спільній заяві озвучили принципи роботи нового уряду Сирії

Держсекретар США Ентоні Блінкен завершив візит на Близький Схід. Метою поїздки було запобігти виходу Сирії з-під контролю після раптового усунення режиму Башара Асада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.
Очільник американської дипломатії провів зустрічі в Йорданії, Туреччині та Іраку з метою спробувати сформувати майбутнє Сирії після правління Асада шляхом досягнення консенсусу між регіональними партнерами і союзниками, інтереси яких часто розходяться.
Блінкен заручився підтримкою 12 міністрів закордонних справ країн-членів Ліги арабських держав, Туреччини, а також високопоставлених чиновників Європейського Союзу та ООН. 14 грудня вони провели екстрену зустріч у йорданському портовому місті Акаба.
У спільній заяві щодо ситуації в Сирії, представники країн і організацій:
Текст заяви оприлюднили уряди США, Арабської контактної групи щодо Сирії, Бахрейну, Франції, Німеччини, Катару, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Великої Британії, Європейського Союзу та Спеціальний посланник ООН з питань Сирії на полях міністерської зустрічі Спільної контактної групи з питань Сирії в Акабі.
Блінкен пообіцяв, що Сполучені Штати визнають і підтримають новий уряд, який відповідатиме перерахованим принципам.
Минулого тижня лише за 11 днів бойовики ісламського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", захопили ключові міста Сирії, включно зі столицею Дамаском, і поклали край режиму Башара Асада. В країні на три місяці встановлене правління тимчасового уряду.
Влада США перебувала у прямому контакті з "Хайят Тахрір аш-Шам" під час операції з повалення режиму диктатора.
За даними британських ЗМІ, Європейський Союз має намір налагодити дипломатичні контакти з новим керівництвом Сирії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.