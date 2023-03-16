Страны Запада обсуждают возможные поставки истребителей Украине, - премьер Дании

Страны Запада сейчас ведут переговоры о возможной передаче Украине истребителей для помощи в войне с Россией.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Это (поставки истребителей - ред.) то, что мы обсуждаем в группе стран-союзников. Это большое желание Украины", - заявила глава датского правительства.

При этом Фредериксен не раскрыла подробностей о том, передача каких именно истребителей сейчас обсуждается.