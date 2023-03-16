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Страны Запада обсуждают возможные поставки истребителей Украине, - премьер Дании

Фото: Метте Фредериксен, премьер Дании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада сейчас ведут переговоры о возможной передаче Украине истребителей для помощи в войне с Россией.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Это (поставки истребителей - ред.) то, что мы обсуждаем в группе стран-союзников. Это большое желание Украины", - заявила глава датского правительства.

При этом Фредериксен не раскрыла подробностей о том, передача каких именно истребителей сейчас обсуждается.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине четырех истребителей МиГ-29 в ближайшие дни.

Также мы писали, что, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украина предложила странам НАТО создать авиационную коалицию для соответствующих поставок.

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