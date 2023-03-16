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Украина предложила партнерам из НАТО создать авиационную коалицию, - Игнат

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Киев, Четверг 16 марта 2023 13:45
Украина предложила партнерам из НАТО создать авиационную коалицию, - Игнат Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина предложила партнерам из стран НАТО создать авиационную коалицию, которая могла бы стать аналогом танковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Сегодня завершился симпозиум среди командующих Воздушных сил стран НАТО. В нем принял участие командующий Воздушными силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Указал он на многие вещи, которые сейчас происходят на фронте... Он обратился с предложением создать именно авиационную коалицию под лозунгом "Победа в небе куется на земле"", - сказал Игнат.

По его словам, такая коалиция могла бы функционировать по примеру танковой. Спикер отметил, что, вероятно, в ближайшее время партнеры ответят на запрос Украины.

"Понятно, что не все можно говорить. Потому что такие вещи не публичны. Поэтому хочется в ближайшее время видеть еще лучшие новости", - добавил он.

В Воздушных силах сообщили, что встреча командующих прошла в онлайн-формате. Генерал-лейтенант Николай Олещук призвал партнеров предоставить Украине современные истребители.

"Вместе с тем обращаюсь к вам с просьбой нарастить усилия по предоставлению Воздушным силам Украины современных многоцелевых истребителей четвертого поколения, которые способны эффективно защитить наше государство от воздушных террористических атак России, а также осуществлять мощную авиационную поддержку наземным войскам для освобождения и деоккупации украинских территорий", - сказал он.

Напомним, в правительстве Польши заявили, что Украина может получить истребители МиГ-29 от нескольких стран.

Также известно, что Словакия договорилась с Польшей о передаче Украине МиГ-29. Братислава заявила, что готова предоставить 13 истребителей.

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