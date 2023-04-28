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Украина и Чехия договорились о совместном производстве оружия и боеприпасов

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Пятница 28 апреля 2023 18:58
Украина и Чехия договорились о совместном производстве оружия и боеприпасов Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Чехия подготовили шесть проектов по совместному производству оружия и боеприпасов, учебных самолетов и ремонту танков с возможностью полноценной производственной работы на украинской территории

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с президентами Украины Владимиром Зеленским и Словакии Зузаной Чапутовой.

"Мы подготовили шесть ключевых проектов для совместного производства на базе как украинских, так и чешских компаний. Что касается конкретных проектов, то это производство оружия, боеприпасов, ремонт танков типа Т-62, а также потенциальное производство учебных самолетов", - заявил он.

Президент Чехии подчеркнул, что приоритетом является передача технологий и производства, чтобы это производство частично или полностью осуществлялось на территории Украины.

"Конечный результат будет использоваться с учетом технологий, которые есть в обеих странах", - сказал он.

Павел также отметил, что сотрудничество между Чехией и Украиной будет продолжать углубляться не только в плане военной помощи, но и в других формах, в частности, в сфере торговли.

Президент подчеркнул, Чехия готова предложить Украине поддержку, помощь и сотрудничество в секторах энергетики, экономики, транспортной инфраструктуры и жилищного строительства. Она будет направлена в рамках программы восстановления в Днепр и Днепропетровскую область.

"Я рад, что мы достигли договоренности с господином Зеленским по этим вопросам. Мы достигли понимания, что должно быть сотрудничество и что мы должны быстро двигаться к его осуществлению... Восстановление Украины должно начаться сейчас", - сказал президент Чехии.

Напомним, сегодня президент Чехии прибыл в Украину вместе со словацкой коллегой.

Добавим, что Чехия оплатит обучение для 20-25 пилотов из Украины. Правительство страны одобрило предложение.

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