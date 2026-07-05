Страны восточного фланга НАТО укрепляют оборону под новый сценарий, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Politico.

Журналисты Axel Springer Global Reporters Network посетили три уязвимых участка восточной границы Европы - лесистую границу Финляндии с Россией, укрепленную линию Польши с Калининградом и Беларусью и край Литвы вблизи Сувалкского коридора.

Цель – понять, насколько страны готовы к возможному нападению России на альянс.

По заключению авторов, континент спешит укрепить свой восточный край против угрозы, с которой, по мнению европейцев, Вашингтон больше не сможет справиться. Президент США Дональд Трамп подвергает сомнению старые гарантии безопасности и стремится уменьшить американское военное присутствие в Европе.

Politico напоминает, что с момента переизбрания в 2024 году Трамп неоднократно подвергал сомнению обязательства Вашингтона относительно статьи 5 НАТО - положения, согласно которому нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех.

Неопределенность усилилась после войны в Иране, когда команда президента США пригрозила пересмотреть членство Штатов в НАТО в ответ на отказ европейских союзников присоединиться к конфликту.

Спутниковые снимки показывают, что Россия нарастила вооруженное присутствие вдоль границы с Финляндией и другими странами ЕС, строя казармы и размещая военную технику.

Руководитель шведской военной разведки назвал это подготовкой к возможному противостоянию с НАТО.

Финляндия: первый удар – самостоятельно

Граница Финляндии с Россией – 1343 километра – является самой длинной сухопутной границей альянса с Москвой. Переход закрыт с 2023 года.

"Россия – сверхдержава, а мы – маленькая страна. Надо быть осторожным, когда спишь рядом с медведем", – сказал командир пограничного округа Северной Карелии полковник Матти Питкяниитти.

Финский законодатель Юкка Копра, возглавлявший парламентский комитет по обороне, подчеркнул, что Хельсинки не рассчитывает на скорую статью 5.

"Мы рады быть в альянсе, но мы все же понимаем, что первый удар нанесем самостоятельно, прежде чем будет активирована статья 5 НАТО", - отметил он.

Одним из главных военных активов страны авторы называют самую территорию – густые леса, глубокий снег, минусовые температуры и короткий свет зимой.

В мае Финляндия провела учения "Северная звезда 26" и "Карельский меч 26", во время которых войска из Франции, Великобритании и США тренировались действовать в этих условиях.

Вместе с Польшей и тремя балтийскими государствами Хельсинки в прошлом году вышло из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Аргумент – Россия к договору никогда не присоединялась и уже использует это оружие в Украине.

Польша: "Восточный щит" и рекордная армия

Премьер Польши Дональд Туск еще в ноябре 2024 года в селе Домбровка вблизи границы с Калининградом представил первый участок укреплений "Восточного щита".

"Мне не нужно никому объяснять, что эту границу нужно охранять очень тщательно", - сказал он тогда.

Проект предусматривает противотанковые и пехотные рвы, бетонные барьеры, бункеры, дроны, тепловизоры и минные поля вдоль 800-километровой границы с Беларусью и Калининградом. По данным польского Минобороны, полная стоимость системы оценивается около 10 млрд евро.

"Восточный щит" является частью более широкой линии сдерживания восточного фланга, которая должна протянуться от Финляндии до Румынии.

В то же время, Politico отмечает, что вдоль некоторых участков границы "Восточный щит" пока выглядит скорее перспективно, чем реально. Большие отрезки не имеют видимых укреплений, а противотанковые "ежи", складируемые вблизи Домбровки, после визита Туска в деревню на позиции так и не установили.

Разработку польской системы противодействия дронам SAN ускорил инцидент, когда 19 российских дронов вошли в польское воздушное пространство.

Самолеты НАТО сбивали их ракетами с истребителей F-16 и F-35 - реагирования, которое обошлось в миллионы евро против дронов стоимостью в долю от этой суммы.

SAN должен позволить Польше защищаться от беспилотников без привлечения истребителей.

Литва и Балтия: до двух недель без подкрепления

Командующий вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас не считает вероятным внезапное нападение России, поскольку системы предупреждения НАТО затрудняют сокрытие больших перемещений войск.

Литва наблюдает за железнодорожными узлами и логистическими пунктами и отвечает на военные учения России и Беларуси своими.

В то же время, в отличие от Финляндии и Польши, страны Балтии не имеют простора для маневра. Литва, Латвия и Эстония слишком малы и слишком близки к России и Беларуси, чтобы "торговать территорией ради времени". С остальными НАТО они соединены примерно 65-километровым Сувалкским коридором.

Вблизи села Лаворишкес в Литве установлен предупреждающий знак: "Не рискуйте своей безопасностью - не уезжайте в Беларусь. Вы можете не вернуться". Граница окаймлена колючей проволокой и бетонными "зубами дракона" для остановки танков.

Эти укрепления являются частью Балтийской оборонной линии – совместного проекта Эстонии, Латвии и Литвы, предусматривающего противотанковые рвы, бункеры, оборонные препятствия и минные поля.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес предупреждает: в худшем сценарии - если НАТО будет застигнуто врасплох, а Польша не сможет оказать поддержку балтийским странам, возможно, придется воевать до двух недель без подкрепления от более отдаленных союзников.

Немецкие и литовские чиновники настаивают, что такой сценарий не станет неожиданностью: российскому нападению будут предшествовать видимые военные приготовления, которые позволят НАТО получить подкрепление на ранней стадии.