Украина отправила письма спонсорам МОК с протестом против участия россиян в соревнованиях
Украина продолжает свою кампанию против участия россиян и белорусов в международных спортивных соревнованиях. Дипломаты направили соответствующие письма компаниям-спонсорам Международного олимпийского комитета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Продолжаем также дипломатический марафон для того, чтобы не допустить использования Кремлем мирового спорта и олимпийского движения для своей пропаганды. Представителям государства-террориста не место на Олимпиаде и международных турнирах. Украина направила соответствующие письма компаниям, наиболее поддерживающим Международный олимпийский комитет", - заявил глава государства.
По его словам, это большие компании, которые точно заинтересованы в том, чтобы их репутацию не использовали для пропаганды войны против Украины.
Напомним, ранее МОК призвал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
Позже Зеленский в ответ на такое скандальное заявление пригласил главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут.
Также Украина направила письмо с призывом не допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже президенту Франции Эммануэлю Макрону.
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