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Украина отправила письма спонсорам МОК с протестом против участия россиян в соревнованиях

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Киев, Воскресенье 05 февраля 2023 21:48
Украина отправила письма спонсорам МОК с протестом против участия россиян в соревнованиях Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина продолжает свою кампанию против участия россиян и белорусов в международных спортивных соревнованиях. Дипломаты направили соответствующие письма компаниям-спонсорам Международного олимпийского комитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Продолжаем также дипломатический марафон для того, чтобы не допустить использования Кремлем мирового спорта и олимпийского движения для своей пропаганды. Представителям государства-террориста не место на Олимпиаде и международных турнирах. Украина направила соответствующие письма компаниям, наиболее поддерживающим Международный олимпийский комитет", - заявил глава государства.

По его словам, это большие компании, которые точно заинтересованы в том, чтобы их репутацию не использовали для пропаганды войны против Украины.

Напомним, ранее МОК призвал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Позже Зеленский в ответ на такое скандальное заявление пригласил главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут.

Также Украина направила письмо с призывом не допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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