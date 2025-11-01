RU

Страны ОПЕК+ планируют нарастить добычу нефти, - Reuters

Фото: страны ОПЕК+ планируют нарастить добычу нефти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Крупнейший в мире альянс нефтедобывающих стран ОПЕК+, планирует договориться об очередном незначительном повышении целевых объемов добычи на декабрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, с апреля восемь участников ОПЕК+ увеличили свои производственные квоты более чем на 2,7 млн баррелей в сутки, что составляет около 2,5% от мирового уровня предложения.

В эту группу входят Саудовская Аравия, РФ, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Казахстан и Алжир. По данным трех источников, эти страны планируют в воскресенье согласовать новое повышение квот на декабрь - еще на 137 тысяч баррелей в сутки.

В то же время четвертый источник не исключает, что страны могут сделать паузу в увеличении добычи в следующем месяце.

Во время предыдущего заседания альянс принял решение повысить квоты на ноябрь на такой же объем - 137 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное повышение произошло и в октябре, тогда как до этого группа согласовывала более масштабные увеличения.

На прошлой неделе цены на нефть упали до пятимесячного минимума - примерно до 60 долларов за баррель, что было вызвано опасениями относительно избытка предложения. Однако впоследствии цены восстановились до 65 долларов за баррель на фоне новых западных санкций против РФ и оптимизма относительно торговых переговоров.

 

Напомним, ранее стало известно, что экспорт российского переработанного топлива резко сократился на фоне новых санкций запада и успешных атак Украины.

Также сообщалось, что на прошлой неделе США объявили о новых санкциях против России. Они затронули "Роснефть" и "Лукойл". По данным западных СМИ, индийские НПЗ на фоне таких ограничений уже начали сокращать импорт российской нефти.

