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Страны НАТО столкнулись с дефицитом вооружений на фоне войны в Украине, - постпред США

Новина українською →
Вторник 13 декабря 2022 17:19
Страны НАТО столкнулись с дефицитом вооружений на фоне войны в Украине, - постпред США Фото: страны НАТО столкнулись с дефицитом вооружений на фоне войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во всех странах Североатлантического альянса наблюдается дефицит вооружений, который, в частности, связан с войной России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постпреда США в НАТО Джулианны Смит в интервью Центру стратегических и международных исследований.

Она напомнила, что НАТО создало собственную инициативу, которая координирует усилия по разрабатыванию и закупке оружия и состоит из группы национальных директоров по вооружениям всех 30 стран-членов Альянса.

Они напрямую контактируют с военной промышленностью для того, чтобы совершать совместные закупки.

"Поэтому эти усилия сосредоточены на сборе запасов (оружия - ред.) по всему альянсу НАТО. Для такой страны, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в обеспечении безопасности, она столкнулись с реальным дефицитом, и они не одиноки. Мы видим, что это наблюдается по всему Альянсу", - заявила Смит.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что полномасштабное вторжение россиян в Украину стало для Евросоюза тревожным сигналом о военных возможностях.

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