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Країни НАТО зіткнулися з дефіцитом озброєнь на тлі війни в Україні, - постпред США

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Вівторок 13 грудня 2022 17:19
Країни НАТО зіткнулися з дефіцитом озброєнь на тлі війни в Україні, - постпред США Фото: країни НАТО зіткнулися з дефіцитом озброєнь на тлі війни в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У всіх країнах Північноатлантичного альянсу спостерігається дефіцит озброєнь, який, зокрема, пов'язаний з війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постпреда США до НАТО Джуліанни Сміт в інтерв'ю Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Вона нагадала, що НАТО створило власну ініціативу, яка координує зусилля з розробки та закупівлі зброї та складається з групи національних директорів з озброєнь усіх 30 країн-членів Альянсу.

Вони безпосередньо контактують з військовою промисловістю для того, щоб здійснювати спільні закупівлі.

"Тому ці зусилля зосереджені на збиранні запасів (зброї - ред.) по всьому альянсу НАТО. Для такої країни, як Естонія, яка надала величезну допомогу Україні у забезпеченні безпеки, вона зіткнулась із реальним дефіцитом, і вони не самотні. Ми бачимо, що це спостерігається по всьому Альянсу", - заявила Сміт.

Нагадаємо, раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що повномасштабне вторгнення росіян в Україну стало для Євросоюзу тривожним сигналом про військові можливості.

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