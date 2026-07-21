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Страны НАТО столкнулись с дефицитом хлопка для производства пороха, - WSJ

11:44 21.07.2026 Вт
2 мин
Для того, чтобы обезопасить себя, Европа должна вдвое увеличить собственное производство
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в странах НАТО дефицит хлопка для изготовления пороха для снарядов (Getty Images)

Страны НАТО столкнулись с острой нехваткой хлопка, необходимого для производства взрывчатых веществ для артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ключевым элементом в производстве бездымного пороха для снарядов остается нитроцеллюлоза (пироксилин). Это соединение изготовляют из линтеров - коротких ворсистых волокон, остающихся после обработки семян хлопчатника.

Ограниченные запасы хлопка стали одним из главных препятствий для Североатлантического союза в попытках увеличить собственные резервы боеприпасов.

"У НАТО нет достаточного количества ресурсов. Ограниченные запасы хлопка являются одной из самых больших проблем, с которой сталкивается НАТО в стремлении нарастить запасы боеприпасов", - говорится в статье.

По оценкам издания, чтобы обезопасить цепи поставок от чрезвычайных ситуаций, Европе необходимо увеличить собственное производство нитроцеллюлозы более чем вдвое - до 20 тысяч тонн в год.

Ради преодоления дефицита европейские страны уже принимают меры. В частности, немецкий оборонный концерн Rheinmetall переоборудует гражданский завод по производству нитроцеллюлозы под военные нужды. Кроме того, Польша планирует построить новое предприятие по выпуску этого химического соединения.

Напомним, в Вашингтоне презентовали двухпартийный законопроект, направленный на сокращение бюрократических процедур и ускорение поставок Украине необходимых боеприпасов.

РБК-Украина ранее сообщало, что Государственный оператор тыла объявил тендер на закупку 155-мм артиллерийских снарядов увеличенной дальности для нужд Сил обороны Украины.

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