Страны НАТО отстают от России и Китая в производстве оружия, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что страны-члены Альянса производят слишком мало оружия по сравнению с Россией и Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Общаясь с журналистами во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, Рютте заявил, что НАТО нужно производить больше оружия.

"Мы должны производить больше вооружений. Мы делаем недостаточно. Ни в США, ни в Европе. Мы отстаем, если сравнивать с русскими и китайцами", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Также Рютте добавил, что США имеют "сильную" оборонную промышленность, но нужно увеличить объемы производства оружия.

Добавим, что это не первые призывы генерального секретаря НАТО усилить производство оружия. Недавно в интервью Welt am Sonntag Рютте заявил, что наращивать производство вооружения нужно по обе стороны Атлантики. Он добавил, что членам Альянса нужно тратить больше средств для обеспечения собственной безопасности.

План перевооружения Европы

Напомним, Европейская комиссия представила план ReArm Europe, лидеры ЕС на саммите 6 марта согласовали его. В рамках инициативы планируют мобилизовать 800 млрд евро и включить кредитование на 150 млрд для оборонных нужд.

По данным Financial Times, между Францией и Германией возникли разногласия при обсуждении плана. Германия хочет привлекать страны, которые не являются членами ЕС, но Франция выступает против.