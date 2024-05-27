ua en ru
Пн, 27 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Страны НАТО создадут в Европе "стену беспилотников" из-за угрозы агрессии РФ, - The Telegraph

Понедельник 27 мая 2024 03:29
UA EN RU
Страны НАТО создадут в Европе "стену беспилотников" из-за угрозы агрессии РФ, - The Telegraph Иллюстративное фото: НАТО создаст в Европе "стену беспилотников" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Ряд стран НАТО, расположенных в Европе, договорились построить "стену из беспилотников" вдоль своих границ. Это необходимо для защиты от российской агрессии и потенциальных провокаций с участием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Норвегия, Польша и Финляндия будут работать с тремя странами Балтии - Эстонией, Латвией и Литвой.

"Это совершенно новая вещь. Граница беспилотников из Норвегии в Польшу", - сказала министерша внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, это "позволит защититься от провокаций со стороны недружественных стран".

Следует заметить, что власти граничащих с Россией стран ЕС все чаще беспокоят вопросы безопасности их границ. В частности, Финляндия закрыла пункты пропуска на границе с Россией, а также усилила контроль над мигрантами.

А на днях Россия сняла около 20 буев, установленных в эстонских водах пограничной охраной Эстонии для обозначения фарватера. А накануне этого на сайте российского правительства появился документ, согласно которому страна хотела отодвинуть границы Литвы и Финляндии в Балтийском море. Позже документ исчез с сайта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация
NEWS
Генштаб: РФ хочет вклиниться в оборону ВСУ в районе Очеретино, там продолжаются атаки
Генштаб: РФ хочет вклиниться в оборону ВСУ в районе Очеретино, там продолжаются атаки
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию