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Країни НАТО створять у Європі "стіну безпілотників" через загрозу агресії РФ, - The Telegraph

Понеділок 27 травня 2024 03:29
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Країни НАТО створять у Європі "стіну безпілотників" через загрозу агресії РФ, - The Telegraph Ілюстративне фото: НАТО створить у Європі "стіну безпілотників" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Низка країн НАТО, які розташовані у Європі, домовилися побудувати "стіну з безпілотників" уздовж своїх кордонів. Це необхідно для захисту від російської агресії і потенційних провокацій за участю .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як пише видання, Норвегія, Польща та Фінляндія працюватимуть з трьома країнами Балтії - Естонією, Латвією та Литвою.

"Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі", - сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

За її словами, це "дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн".

Варто зауважити, що владу країн ЄС, які межують з Росією, дедалі частіше турбує питання безпеки їх кордонів. Зокрема, Фінляндія закрила пункти пропуску на кордоні з Росією, а також посилила контроль за мігрантами.

А днями Росія зняла близько 20 буїв, які були встановлені в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру. А на передодні цього на сайті російського уряду з'явився документ, згідно з яким країна хотіла "відсунути" кордони Литви та Фінляндії у Балтійському морі. Пізніше документ зник із сайту.

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