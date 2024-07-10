Страны НАТО передали Украине только около половины обещанной помощи, - президент Румынии

Украина получила от стран НАТО только половину всей помощи, которую обещали предоставить ранее.
Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Что касается помощи, которую мы все оказываем Украине, я думаю, пришло время быть реалистами: мы предоставили примерно половину того, что обещали", - заявил Йоханнис.
Он уточнил, что таких поставок недостаточно. И если страны Запада хотят победы Украины, то "нужно передать больше".
Напомним, ранее о задержках в помощи Украине от стран НАТО заявлял и генсек Йенс Столтенберг. По его словам, члены Альянса не выполнили своих обещаний.
Столтенберг уточнял, что такие действия стран НАТО привели к сложной ситуации на фронте в Украине.
Как пример невыполнения обещаний генсек привел задержки в выделении нового финансирования для поставок оружия в Украину от США.
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