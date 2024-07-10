Страны НАТО передали Украине только около половины обещанной помощи, - президент Румынии

Что предшествовало

Напомним, ранее о задержках в помощи Украине от стран НАТО заявлял и генсек Йенс Столтенберг. По его словам, члены Альянса не выполнили своих обещаний.

Столтенберг уточнял, что такие действия стран НАТО привели к сложной ситуации на фронте в Украине.

Как пример невыполнения обещаний генсек привел задержки в выделении нового финансирования для поставок оружия в Украину от США.

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