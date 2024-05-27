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Не поставили Украине обещанное: генсек НАТО назвал причину проблем на фронте

Украина, Понедельник 27 мая 2024 14:52
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Не поставили Украине обещанное: генсек НАТО назвал причину проблем на фронте Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (gettyimages.com)
Автор: Александр Белоус

Сложна ситуация на фронте в Украине вызвана тем, что союзники по НАТО не выполнили свои обещания и не поставили Киеву необходимое вооружение.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Парламентской ассамблее НАТО в Болгарии.

Как заявил Столтенбрег, украинцы при военной поддержке союзников по НАТО освободили 50% своей территории. Киеву удалось потопить много российских кораблей в Черном море, открыть коридор для экспорта зерна и других товаров, а также нанести тяжелые потери российским войскам вторжения.

"Это хорошие новости. Проблема в том, что за последние месяцы мы не поставили Украине то, что обещали", - сказал он.

Как отметил Столтенберг, США потратили шесть месяцев на согласование нового пакета помощи, а европейские союзники, обещавшие миллион патронов, так и не поставили Украине ничего похожего на такое количество патронов.

По его словам, уже в апреле министры обороны стран НАТО встретились с президентом Владимиром Зеленским, который попросил увеличить поставки систем ПВО, но союзники снова не выполнили обещанного по ПВО.

"И, конечно же, эти пробелы, эти задержки в военной поддержке имели последствия на местах. Это не академическая теоретическая вещь. Тот факт, что они не получают боеприпасов, они не получают противовоздушной обороны, они не получают обещанных нами поставок, очень усложнил украинцам защиту своей земли. Превосходство в вооружении, неспособность сбить приближающиеся российские ракеты, превосходство в вооружении на поле боя – конечно, это имеет последствия", - сказал Столтенберг.

Как отметил генсек НАТО, это также причина того, что ситуация сейчас на поле боя сложная. "Мы видим последствия авиаударов, ракетных ударов и всего остального, что мы видим в Украине. И это также причина того, почему союзникам необходимо срочно активизировать свои действия", - добавил он.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд для помощи Украине объемом 100 млрд евро.

Столтенберг также заявил, что НАТО создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования. Это решение может быть принято на саммите альянса в Вашингтоне.

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