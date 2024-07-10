Країни НАТО передали Україні лише близько половини обіцяної допомоги, - президент Румунії

Що передувало

Нагадаємо, раніше про затримки у допомозі Україні від країн НАТО заявляв і генсек Єнс Столтенберг. За його словами, члени Альянсу не виконали своїх обіцянок.

Столтенберг уточнював, що такі дії країн НАТО спричинили складну ситуацію на фронті в Україні.

Як приклад невиконання обіцянок генсек навів затримки у виділенні нового фінансування для постачання зброї в Україну від США.

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