Страны НАТО учились искать подлодки РФ, которые могут осуществлять диверсии против ЕС

НАТО усиливает наблюдение за подлодками после того, как оборонный альянс предупредил, что РФ может навредить критически важным подводным объектам Европейского союза и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего подводными лодками НАТО Стивена Мака, которое приводит Bloomberg.

Члены НАТО провели большую часть последних 12 дней, прочесывая моря у берегов Норвегии и Исландии в поисках фиктивной вражеской подлодки. Эти учения направлены на оттачивание навыков противодействия подлодкам РФ.

"Ассиметричная угроза подлодки заключается в ее малозаметности, в том факте, что другие страны, как правило, не знают, где они действуют", - сказал Мак.

По его словам, для НАТО важно научить его членов тому, как понимать окружающую среду, которую подлодки будут пытаться использовать, чтобы оставаться незамеченными.

В рамках учений под названием Dynamic Mongoose, которые начались 24 апреля и завершатся в пятницу, 12 стран НАТО, включая США, Канаду, Испанию и Португалию, объединили свои морские патрульные самолеты, надводные корабли и дружественные подлодки для поиска условно враждебного подводной лодки.

Обучение проходило в стратегическом для альянса районе, так называемом коридоре Гренландия-Исландия-Великобритания, через который российским судам необходимо пройти для выхода в Атлантический океан.

Оказавшись там, силы РФ могут нарушить коммерческое судоходство или перерезать линии военных поставок США. Саботаж подводных трансатлантических кабелей передачи данных может нанести значительный ущерб.