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Страны НАТО нацелены иметь 300 тысяч военных быстрого реагирования, - Столтенберг

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Вторник 11 июля 2023 21:51
Страны НАТО нацелены иметь 300 тысяч военных быстрого реагирования, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Страны Североатлантического альянса намерены увеличить силы быстрого реагирования до 300 тысяч военных.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica.

По его словам, лидеры стран альянса одобрили самые всеобъемлющие планы в области обороны со времен окончания холодной войны. Они направлены на противодействие двум основным угрозам, с которыми сталкивается НАТО - Россия и терроризм.

"Согласно нашим новым планам, НАТО намерено иметь 300 тысяч военнослужащих в высокой степени готовности, включая значительную воздушную и военно-морскую мощь", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что надежное сдерживание и оборона требуют прочной промышленной базы.

"Поэтому лидеры стран одобрили новый план действий по оборонному производству. Это позволит ускорить совместные закупки, повысить оперативную совместимость, создать инвестиционный и производственный потенциал. Для всего этого нам необходимо больше инвестировать в оборону", - добавил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

1 июля в Вильнюсе начался двухдневный саммит Североатлантического союза. Страны-члены НАТО согласовали пакет из трех элементов, которые должны приблизить вступление Украины в НАТО, в частности:

Также было опубликовано совместное коммюнике по Украине.

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