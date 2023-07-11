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Країни НАТО націлені мати 300 тисяч військових швидкого реагування, - Столтенберг

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Вівторок 11 липня 2023 21:51
Країни НАТО націлені мати 300 тисяч військових швидкого реагування, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Країни Північноатлантичного альянсу мають намір збільшити сили швидкого реагування до 300 тисяч військових.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на la Repubblica.

За його словами, лідери країн альянсу схвалили найбільш всеосяжні плани в галузі оборони з часів закінчення холодної війни. Вони спрямовані на протидію двом основним загрозам, з якими стикається НАТО - Росія і тероризм.

"Згідно з нашими новими планами, НАТО має намір мати 300 тисяч військовослужбовців у високому ступені готовності, включно зі значною повітряною і військово-морською міццю", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що надійне стримування й оборона вимагають міцної промислової бази.

"Тому лідери країн схвалили новий план дій з оборонного виробництва. Це дасть змогу прискорити спільні закупівлі, підвищити оперативну сумісність, створити інвестиційний і виробничий потенціал. Для всього цього нам необхідно більше інвестувати в оборону", - додав він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

1 липня у Вільнюсі розпочався дводенний саміт Альянсу. Країни-члени НАТО погодили пакет із трьох елементів, які мають наблизити вступ України до НАТО, зокрема:

Також було опубліковано спільне комюніке по Україні.

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