Страны G7 согласовывают совместное заявление к годовщине вторжения РФ в Украину

Страны "Группы семи" (G7) все еще обсуждают возможное совместное заявление по случаю третьей годовщины войны между Украиной и Россией. Канада и ряд других стран не поддерживают резолюцию США в ООН.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В ходе виртуального брифинга с журналистами, она констатировала существование разногласий с позицией Вашингтона касательно войны.
"Мы работали, действительно, с европейцами и американцами. Мы все еще ведем некоторые разговоры", - сказала глава канадского МИД, отвечая на вопрос о состоянии подготовки совместного заявления G7.
"Канада и другие страны не согласны с позицией, которую США отстаивают в ООН, в частности, с резолюцией, которую они предложили", - сказала Жоли.
Канада председательствует в G7 в 2025 году.
Недавние дружественные заявления президента США Дональда Трампа в адрес России и попытки как можно скорее завершить войну в Украине, привели к обострению политической полемики между странами Европы и Вашингтоном. Эти разногласия не обошли и Организацию Объединенных Наций.
На прошлой неделе Украина и ее партнеры внесли в Генеральную Ассамблею резолюцию с призывом к Кремлю вывести свои войска из Украины. Россия в документе признана агрессором.
В понедельник, 24 февраля, документ поддержали делегации 93 стран мира. США, Венгрия, Россия и Израиль проголосовали против, а Китай воздержался.
Представители США вообще просили снять этот документ с рассмотрения.
Зато американская инициатива призывает к "миру", а война в документе была назвала "конфликтом". В последний момент "конфликт" было заменено на фразу "вторжение России в Украину".
Оба проекта резолюции были поддержаны во время заседания Генассамблеи.
Позже предложенную США резолюцию также принял Совет Безопасности ООН. Она содержит призыв к "прекращению конфликта" и "установлению устойчивого мира" между Украиной и Россией.
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