Страны G7 согласовывают совместное заявление к годовщине вторжения РФ в Украину

Резолюции ООН по войне в Украине

Недавние дружественные заявления президента США Дональда Трампа в адрес России и попытки как можно скорее завершить войну в Украине, привели к обострению политической полемики между странами Европы и Вашингтоном. Эти разногласия не обошли и Организацию Объединенных Наций.

На прошлой неделе Украина и ее партнеры внесли в Генеральную Ассамблею резолюцию с призывом к Кремлю вывести свои войска из Украины. Россия в документе признана агрессором.

В понедельник, 24 февраля, документ поддержали делегации 93 стран мира. США, Венгрия, Россия и Израиль проголосовали против, а Китай воздержался.

Представители США вообще просили снять этот документ с рассмотрения.

Зато американская инициатива призывает к "миру", а война в документе была назвала "конфликтом". В последний момент "конфликт" было заменено на фразу "вторжение России в Украину".

Оба проекта резолюции были поддержаны во время заседания Генассамблеи.

Позже предложенную США резолюцию также принял Совет Безопасности ООН. Она содержит призыв к "прекращению конфликта" и "установлению устойчивого мира" между Украиной и Россией.

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