Країни G7 узгоджують спільну заяву до річниці вторгнення РФ в Україну

Країни "Групи семи" (G7) все ще обговорюють можливу спільну заяву з нагоди третьої річниці війни між Україною та Росією. Канада та низка інших країн не підтримують резолюцію США в ООН.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час віртуального брифінгу з журналістами, вона констатувала існування розбіжностей із позицією Вашингтона щодо війни.
"Ми працювали, дійсно, з європейцями та американцями. Ми все ще ведемо деякі розмови", - сказала глава канадського МЗС, відповідаючи на запитання про стан підготовки спільної заяви G7.
"Канада та інші країни не згодні з позицією, яку США відстоюють в ООН, зокрема, з резолюцією, яку вони запропонували", - сказала Жолі.
Канада головує в G7 у 2025 році.
Нещодавні дружні заяви президента США Дональда Трампа на адресу Росії та намагання якомога швидше завершити війну в Україну, призвели до загострення політичної полеміки між країнами Європи та Вашингтоном. Ці розбіжності не оминули й Організацію Об'єднаних Націй.
Минулого тижня Україна та її партнери внесли до Генеральної Асамблеї резолюцію із закликом до Кремля вивести свої війська з України. Росія в документі визнана агресором.
В понеділок, 24 лютого, документ підтримали делегації 93 країн світу. США, Угорщина, Росія та Ізраїль проголосували проти, а Китай утримався.
Представники США взагалі просили зняти цей документ з розгляду.
Натомість американська ініціатива закликає до "миру", а війна в документі була назвала "конфліктом". В останній момент "конфлікт" було замінене на фразу "вторгнення Росії в Україну".
Обидва проекти резолюції були підтримані під час засідання Генасамблеї.
Пізніше запропоновану США резолюцію також ухвалила Рада Безпеки ООН. Вона містить заклик до "припинення конфлікту" і "встановлення стійкого миру" між Україною та Росією.
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