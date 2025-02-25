Країни G7 узгоджують спільну заяву до річниці вторгнення РФ в Україну

Резолюції ООН щодо війни в Україні

Нещодавні дружні заяви президента США Дональда Трампа на адресу Росії та намагання якомога швидше завершити війну в Україну, призвели до загострення політичної полеміки між країнами Європи та Вашингтоном. Ці розбіжності не оминули й Організацію Об'єднаних Націй.

Минулого тижня Україна та її партнери внесли до Генеральної Асамблеї резолюцію із закликом до Кремля вивести свої війська з України. Росія в документі визнана агресором.

В понеділок, 24 лютого, документ підтримали делегації 93 країн світу. США, Угорщина, Росія та Ізраїль проголосували проти, а Китай утримався.

Представники США взагалі просили зняти цей документ з розгляду.

Натомість американська ініціатива закликає до "миру", а війна в документі була назвала "конфліктом". В останній момент "конфлікт" було замінене на фразу "вторгнення Росії в Україну".

Обидва проекти резолюції були підтримані під час засідання Генасамблеї.

Пізніше запропоновану США резолюцію також ухвалила Рада Безпеки ООН. Вона містить заклик до "припинення конфлікту" і "встановлення стійкого миру" між Україною та Росією.

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