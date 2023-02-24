Страны G7 согласовали выделить Украине 39 миллиардов долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Белого дома.

Решение об увеличении финансовой помощи было принято на заседании в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину - 24 февраля 2023 года.

Напомним, что страны G7 намерены создать новый инструмент для координации применения существующих санкций в отношении России, чтобы "затянуть гайки" и улучшить их соблюдение.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Украина нуждается в дополнительной финансовой поддержке от стран "Большой семерки" (G7).

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