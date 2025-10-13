Страны G7 могут лишить Россию половины доходов от нефти, - Reuters

Как отмечает комментатор агентства Хьюго Диксон, если богатые демократии будут действовать решительно, они могут снизить доходы Москвы от продажи нефти на сумму до 80 млрд долларов в год.

Это станет серьезным ударом по слабеющей экономике Кремля и, возможно, даже заставит Владимира Путина прекратить войну против Украины, говорится в публикации.

Цели G7 в нефтяной стратегии против России

Министры финансов G7, которые соберутся на заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, уже имеют список мер для "опустошения" военного бюджета Москвы. В него входят дополнительные тарифы на страны, покупающие российскую нефть, как это сделано США по отношению к Индии.

Однако сжатие экспорта российской нефти может оказаться контрпродуктивным, если другие производители не восполнят недостачу. Иначе ограничение предложения приведет к росту мировых цен на нефть, что ударит по экономике западных стран. Доходы Москвы могут даже не уменьшиться, поскольку более высокие цены компенсируют сокращение объема.

Сделка с Персидским заливом

Лучший план зависит от того, удастся ли убедить другие страны, особенно государства Персидского залива, увеличить добычу нефти. Одновременно G7 нужно убедить основных покупателей российской нефти, таких как Индия, покупать меньше российской нефти и больше саудовской и эмиратской.

Саудовская Аравия может увеличить добычу на 2,43 млн баррелей в день, ОАЭ - на 0,85 млн баррелей, по данным Международного энергетического агентства. Королевства готовы к увеличению добычи: их издержки низкие, а резервы нефти могут обеспечивать их десятилетиями. При этом Саудовская Аравия имеет дорогостоящие проекты вне нефтяного сектора, что увеличивает бюджетный дефицит.



Проблема в том, что резкий рост предложения может снизить мировые цены. Чтобы стимулировать увеличение добычи, G7 нужно гарантировать, что цена нефти не упадет. Это возможно, если на рынок будут поставлены объемы нефти, заменяющие российские поставки.

Сделка с Индией и Турцией

"Сделка с Персидским заливом" сработает только в сочетании с "сделкой Индия-Турция". Китай - крупнейший покупатель российской нефти, но с учетом прочного союза с Москвой прекратить этот поток невозможно. Более перспективно работать с Нью-Дели и Анкарой.

Индия импортировала около 1,9 млн баррелей российской нефти и нефтепродуктов в последние месяцы, Турция - 0,9 млн баррелей. G7 должно показать этим странам выгоду от сокращения закупок у России и увеличения поставок из Персидского залива. Снижение ценового потолка на российскую нефть позволит Индии и Турции экономить миллиарды долларов.

Если Индия сократит российские закупки на 75% и получит скидку 20 долларов за баррель, экономия составит 3,5 миллиарда долларов в год. Турция получит аналогичные выгоды. Европейский Союз должен прекратить оставшиеся 0,2 млн баррелей импорта из России. В совокупности сокращение в Индии, Турции и ЕС компенсирует поставки из Персидского залива.

Последствия для России

Если Россия сможет продавать только 5 млн баррелей по 40 долларов вместо 7,3 млн баррелей по 56 долларов, она потеряет половину экспортных доходов. Потери за год могут составить 76 миллиардов долларов.



Реализация такого сложного соглашения потребует переговоров с Персидским заливом, Индией и Турцией. Но финансовые стимулы могут сделать его привлекательным для всех участников. Эта стратегия окажется крайне невыгодной для Москвы и может значительно снизить ее военные ресурсы.