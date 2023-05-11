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Китай уже упустил возможность быть посредником в войне РФ против Украины, - Боррель

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Четверг 11 мая 2023 22:30
Китай уже упустил возможность быть посредником в войне РФ против Украины, - Боррель Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Китай остается важным партнером ЕС, но уже упустил возможность быть посредником в развязанной Россией войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в ходе дискуссии в рамках Европейского саммита по безопасности и обороне, передает "Укринформ".

"Мы должны действовать очень осторожно и дипломатично, чтобы не подтолкнуть Россию в руки Китая и просить Китай воспользоваться своим влиянием, чтобы остановить войну. Это хорошо, что президент Си позвонил президенту Зеленскому. Когда мы будем уточнять нашу стратегию (ЕС, - ред.) в отношении Китая, мы должны быть очень требовательны к тому, чтобы Китай действовал в соответствии с собственной ответственностью, - эта страна является постоянным членом Совбеза ООН", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что хотя Китай имеет большое влияние на Россию и может помочь остановить агрессию, тот уже упустил возможность играть роль посредника, потому что его "нейтральность" имела скорее пророссийскую направленность.

"Да, Китай поддерживает Россию, но пока он не оказывал России военную помощь. Мы должны быть внимательны, чтобы не толкнуть Россию в руки Китая. Но я не думаю, что Китай чувствует себя очень комфортно от того, что там (в России, - ред.) происходит", - отметил Боррель.

По его словам, Китай является для ЕС важным торговым партнером и конкурентом в экономике и противником в ценностях.

"Мы живем в мире конкуренции. Китай превращается в мировую мощность, вследствие собственного размера и потенциала. Вопрос не в том, чтобы остановить Китай в этом преобразовании, но в том, как убедить Китай конструктивно использовать свою мощность в соответствии с международным правом", - добавил дипломат.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Китае заявили, что не намерены извлекать пользу от войны России против Украины и надеются на дальнейшие обсуждения мирного плана, предложенного Пекином.

К тому же, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай будет поддерживать связь со всеми сторонами "украинского кризиса".

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