Страны G7 хотят отказаться от призыва ограничить лимит цен на нефть с РФ, - Bloomberg

Страны "Большой семерки" (G7) в проекте коммюнике по случаю 3 лет от начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину собираются отказаться от призыва к государствам-союзникам ограничить или адаптировать лимит цен на российскую нефть. Граничная стоимость сейчас составляет 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным западного издания, участники переговоров "отказались от ссылки на то, что союзники поручили своим министрам финансов ограничить или адаптировать лимит цен на российскую нефть, чтобы побудить Москву к переговорам, что было в первоначальной версии".

Знакомые с ходом переговоров дипломаты рассказали Bloomberg, что "Группа семи" пытается согласовать проект коммюнике после того, как первоначальный проект был "значительно смягчен".

Также западные СМИ пишут, что это происходит на фоне обострения разногласий между союзниками, поскольку президент США Дональд Трамп проводит односторонние "мирные переговоры" с РФ - без Европы или Украины - с целью прекращения российско-украинской войны.

Издание Bloomberg ознакомилось с последним проектом от 19 февраля, в котором говорится, что "сильные гарантии безопасности и интеграция Украины в ЕС будут критически важны для обеспечения длительного мира, который предотвратит будущую агрессию".

Западные СМИ обращают внимание, что это "более мягкий язык", чем был в первоначальной версии, которая призывала к миру "который не вознаграждает агрессию и не позволяет будущие войны" через "длительную гарантию безопасности для Украины, с войсками и ресурсами на местах, в сочетании с надежным международным наблюдением для мониторинга согласованных линий".

Также отмечается, что ссылка в проекте коммюнике на атлантическую интеграцию также была удалена.

G7 регулярно упоминает полномасштабную военную агрессию РФ против Украины, и первоначальный проект также называл это "незаконным", однако последняя версия изменила это на "разрушительную войну, которая началась с вторжения России в Украину".

Как рассказали Bloomberg дипломаты на условиях анонимности, члены Альянса будут продолжать обсуждать текст, и вероятные дальнейшие изменения.

Министры иностранных дел страны "Большой семерки" смогли согласовать текст только в минувшие выходные на Мюнхенской конференции по безопасности, где они обсуждали "разрушительную войну России в Украине" и ее "агрессивную войну", и официальные лица надеются, что подобную зону высадки можно будет найти на этот раз, пишет западное издание.