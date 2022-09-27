Новая Зеландия расширила санкции против окружения Путина: что известно
Правительство Новой Зеландии расширило санкции в отношении россиян. В список вошли около 1000 человек, 19 из которых "члены ближайшего окружения Путина", их затронут как финансовые санкции, так и ограничения на поездки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Australian Associated Press.
"Украина ясно дала понять, что самое важное, что мы можем сделать, чтобы помочь им, - это наши продолжающиеся санкции и поддержка их во время конфликта, как мы продолжаем это делать", - сказала министр иностранных дел страны Нанайя Махута.
Санкции распространяются примерно на 1000 человек.
Лидер оппозиции Крис Луксон заявил, что лейбористы также должны выслать российского посла.
"Высылка посла - правильный сигнал, учитывая, что мы далеко за пределами дипломатии", - сказал он. - Кажется неприемлемым иметь здесь посла, когда эти зверства совершаются в Украине".
Но премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отказалась сделать это, заявив, что это "наименее значимые действия", которые она могла предпринять.
Ранее Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против Российской Федерации. Ограничения были введены против Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса страны.
Между тем австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что ограничения против страны-оккупанта пока действуют не так быстро, как рассчитывалось.
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