Страны ЕС предложили ввести динамический ценовой коридор на газ из РФ, - СМИ

Группа стран, включая Польшу, Италию и Грецию, подготовила проект предложения для Европейского союза о введении динамического ценового коридора на газ, пытаясь таким образом снизить высокие цены на энергоносители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Коридор будет применяться ко всем оптовым сделкам, не ограничиваясь импортом из определенных юрисдикций и не ограничиваясь конкретным использованием природного газа", - говорится в проекте предложения.
Лидеры стран ЕС обсудят порядок ограничения цен на российский газ на встрече в Праге в пятницу.
Напомним, что сегодня Совет ЕС утвердил восьмой пакета санкций против России за ее агрессию против Украины. Решением ЕС введены дополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать военный сектор.
Подробнее о новом пакете санкций ЕС - в материале РБК-Украина ""Восьмой круг санкций. Доходы России упадут, а Китай может быть удовлетворен".
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