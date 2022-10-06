Страны ЕС предложили ввести динамический ценовой коридор на газ из РФ, - СМИ

Группа стран, включая Польшу, Италию и Грецию, подготовила проект предложения для Европейского союза о введении динамического ценового коридора на газ, пытаясь таким образом снизить высокие цены на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.