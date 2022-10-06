Країни ЄС запропонували запровадити динамічний ціновий коридор на газ із РФ, - ЗМІ

Група країн, включаючи Польщу, Італію та Грецію, підготувала проект пропозиції для Європейського союзу щодо запровадження динамічного цінового коридору на газ, намагаючись таким чином знизити високі ціни на енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .