В стране ЕС выделят 4,4 млн евро на курсы для украинских беженцев

Правительство Латвии выделит Фонду социальной интеграции 4,4 млн евро на курсы для украинских беженцев. Эти средства потратят в 2024 году на обучение языку, истории, культуре и интеграционные мероприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bnn-news.com.
В Министерстве культуры Латвии отметили, что в прошлом году правительство утвердило план деятельности и оказание поддержки украинским беженцам на 2024 год.
Украинцам предложат курсы культурной интеграции, которые будут включать историю Латвии, культурное пространство, курс государственного языка (20 часов), языковые клубы, государственные и муниципальные услуги, мероприятия по облегчению интеграции в латвийское общество, например, лагеря, семинары, культурные, спортивные и общие мероприятия для семей. На это в 2024 году в бюджете запланировано 4 443 120 евро.
В 2023 году во время реализации программы "Культурологические ориентационные курсы и инклюзивные мероприятия для гражданского населения Украины" было заключено 27 договоров с организациями, которые проводили бесплатные курсы и мероприятия на общую сумму 1,1 млн евро.
В Министерстве культуры отмечают, что принятая в Латвии система первичной помощи украинским беженцам успешна и работает по назначению.
Ранее правительство Латвии выделило 15,6 млн евро на покрытие расходов, возникающих у муниципальных властей в связи с приемом и поддержкой беженцев из Украины.
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