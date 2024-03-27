В стране ЕС выделят 4,4 млн евро на курсы для украинских беженцев

В Министерстве культуры Латвии отметили, что в прошлом году правительство утвердило план деятельности и оказание поддержки украинским беженцам на 2024 год.

Украинцам предложат курсы культурной интеграции, которые будут включать историю Латвии, культурное пространство, курс государственного языка (20 часов), языковые клубы, государственные и муниципальные услуги, мероприятия по облегчению интеграции в латвийское общество, например, лагеря, семинары, культурные, спортивные и общие мероприятия для семей. На это в 2024 году в бюджете запланировано 4 443 120 евро.

В 2023 году во время реализации программы "Культурологические ориентационные курсы и инклюзивные мероприятия для гражданского населения Украины" было заключено 27 договоров с организациями, которые проводили бесплатные курсы и мероприятия на общую сумму 1,1 млн евро.

В Министерстве культуры отмечают, что принятая в Латвии система первичной помощи украинским беженцам успешна и работает по назначению.