Страны ЕС, США и Британия подпишут первое международное соглашение об использовании ИИ, - Reuters

Ранее инициативу поддержала правозащитная организация Совета Европы, работавшая над созданием конвенции в течение нескольких лет.

Сообщается, что Конвенция будет сосредоточена на управлении рисками, возникающими в связи с использованием систем ИИ, с одновременной поддержкой инноваций в этой сфере. Ее приняли еще в мае после продолжительных обсуждений с участием 57 стран.

Министр юстиции Великобритании Шабана Махмуд отметила важность этого соглашения.

"Данная Конвенция является важным шагом к тому, чтобы эти новые технологии можно было использовать без разрушения наших древнейших ценностей, таких как права человека и верховенство права", - заявила министр юстиции Великобритании Шабана Махмуд в заявлении.

Отмечается, что документ сосредотачивается на защите тех, кто пострадал от использования систем искусственного интеллекта. Конвенция действует отдельно от вступившего в силу 1 августа Закона ЕС про ИИ. Сообщается, что подписанты соглашения будут вправе внедрять законодательные или административные меры для выполнения положений конвенции.

Регулировка использования ИИ

В мире понимают важность создания законодательных инициатив как на международном, так и национальном уровне, которые будут направлены на регулирование искусственного интеллекта и будут предотвращать возможные угрозы его применения.

Один из основателей ИИ Джеффри Хинтон сообщал о том, что использование ИИ в некоторых случаях может быть более опасным, чем глобальное потепление.

В прошлом году США, ЕС, Великобритания и Китай подписали совместную декларацию про ИИ о "катастрофической" опасности искусственного интеллекта.