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Нидерланды создадут новые места для украинских беженцев

Нидерланды, Суббота 09 сентября 2023 18:13
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Нидерланды создадут новые места для украинских беженцев Фото: Нидерланды создадут новые места для беженцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Нидерланды в ближайшие недели организуют сотни дополнительных мест для приема беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Согласно решению, принятому по итогам консультаций между Государственным секретарем Министерства юстиции и безопасности Эриком Ван дер Бургом и Советом безопасности страны, нидерландские муниципалитеты организуют сотни дополнительных мест для приема беженцев из Украины.

Что предшествовало

В 25 регионах попросили увеличить количество мест для приема беженцев до 90 тысяч в ближайшие недели, а впоследствии - до 97 тысяч. По итогам договоренности муниципалитеты согласились сделать все возможное, чтобы это произошло.

По словам Ван дер Бурга, центральные пункты приема беженцев в Амстердаме и Утрехте переполнены.

Он также добавил, что необходимо немедленно обустроить еще 500 мест для приема беженцев.

Ожидается, что еще тысяча дополнительных мест должна быть организована в Нидерландах до 1 октября этого года.

Отметим, что в Нидерландах зарегистрировано 98 тысяч украинских беженцев. Пункты приема беженцев сейчас имеют 81 тысячу коек, из которых 80 тысяч используются.

Беженцы в Нидерландах

С 4 сентября власти Нидерландов планировали отменить временную защиту для 2900 граждан третьих стран, выехавших из Украины из-за войны. Им предлагали вернуться в свою страну или запросить статус беженца.

Но многие такие переселенцы из Украины обратились в суд и в минувшие выходные чиновники приостановили действие приказа об отмене льгот и вида на жительство для граждан третьих стран,

Подробнее о том, что предлагают беженцам вместо временной защиты, можно узнать в материале РБК-Украина.

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