Среди европейских правительств растет осознание того, что в скором времени им, возможно, придется выдвинуть кандидатуру для ведения прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным по мирному урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Отмечается, что главная сложность состоит в том, чтобы решить, кто именно должен взять на себя такую "непростую и рискованную задачу".

"Путин не воспринимает Европейский Союз как авторитетную силу. Он не желает вести диалог ни с Урсулой фон дер Ляен, ни с Каей Каллас. Он перестал общаться и с другими европейскими лидерами, в частности, с Эммануэлем Макроном", - заявил президент Чехии Петр Павел.

Он отметил, что ЕС следует "определить личность или группу лиц, которые могли бы выступать от имени Европы".

По словам Павела, это не обязательно должны быть представители ЕС или НАТО - достаточно лидеров, получивших от других полномочия по ведению переговоров.

В последние дни президент США Дональд Трамп вызвал беспокойство у Украины и ее европейских союзников, начав вести переговоры с Путиным в обход них.

При этом создается впечатление, что он все больше склоняется к поддержке российской стороны в продолжающемся уже почти пять лет конфликте.

Это снова разожгло в Брюсселе и за его пределами дискуссию о том, что Европе необходим собственный прямой канал связи с Кремлем - чтобы защитить интересы региона и укрепить способность Украины противостоять навязыванию невыгодных для нее условий мира.

Кто является кандидатом

Как отмечает издание, дипломаты и официальные лица пока не пришли к единому мнению относительно того, кто лучше всего подошел бы на роль представителя Европы.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен вела прямые переговоры с Трампом по торговым вопросам, тогда как председатель Европейского совета Антониу Кошта ранее наладил канал связи с Кремлем через свой аппарат.

Еще одной значимой фигурой, способной представлять интересы всего Европейского Союза, является верховный представитель ЕС Кайя Каллас.

Однако, как отмечает дипломат из одной из стран ЕС, в брюссельских коридорах власти должны понять: соглашение с участием Путина и Трампа не будет строиться по правилам и протоколам Евросоюза.

"Мы не можем явиться туда втроем или вчетвером, и каждый будет выступать от имени ЕС. Выбор того, кто будет в итоге представлять Евросоюз, должен основываться на максимальной эффективности, а не на личной борьбе за власть или чьих-то нарциссических амбициях", - заявил он.

Переговорщиком может стать Стубб

По данным Politico, особое внимание среди лидеров ЕС привлекает находящийся вне бюрократического аппарата ЕС президент Финляндии Александр Стубб.

В его пользу свидетельствуют два ключевых фактора: во-первых, у него, пожалуй, самые лучшие отношения с Трампом среди всех лидеров стран Евросоюза; во-вторых, у Финляндии богатый опыт взаимодействия с Россией.

"Стубб интересен именно благодаря финскому опыту и традициям диалога с Россией. В Европе именно они лучше всех знают, что нужно для обеспечения безопасности в подобных условиях", - пояснил европейский дипломат.

Другой дипломат ЕС отметил, что Стубб - "пока единственный, кто проявил готовность" взять на себя политическое лидерство высокого уровня; он мог бы выступить в роли европейского представителя на предстоящем мирном саммите.

На встрече в Осло также присутствовал Бьорн Зайберт, ближайший помощник Урсулы фон дер Ляен.

Третий европейский дипломат заявил, что крайне важно, чтобы в переговорах был представлен сам Евросоюз, а не только узкая группа влиятельных стран, таких как Германия, Франция и Великобритания.

По его словам, это означает, что и Зайберт, и Педру Лурты – главный помощник Средства – должны присутствовать за столом переговоров на подготовительном этапе, а государства-члены ЕС должны своевременно получать информацию о ходе переговорного процесса.

Готов ли к переговорам Кошта?

По словам еще одного дипломата ЕС, на состоявшемся на прошлой неделе саммите в Брюсселе европейские лидеры поинтересовались у Средства, не пора ли ему поговорить с Путиным.

"Стоимость ответил, что нет, сейчас он с Путиным разговаривать не будет. Но Цене следовало бы начать диалог с Путиным, если мы хотим играть какую-то роль в переговорах. Отказываясь от общения, мы только играем на руку нашим оппонентам", - отметил он.

Этот дипломат подчеркнул, что Кошта подошел бы для такой задачи лучше, чем фон дер Ляен или Каллас: обе они воспринимаются как стороны, слишком глубоко вовлеченные в поддержку Украины, чтобы эффективно представлять интересы ЕС на уровне лидеров.

"Цена же выглядит как более беспристрастный посредник", - подытожил европейский дипломат.