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Переговоры США, Украины и РФ могут состояться в ноябре: Зеленский назвал темы

21:47 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Переговоры США, Украины и РФ могут состояться в ноябре: Зеленский назвал темы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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США предлагают как можно скорее провести новую трехстороннюю встречу между американскими, украинскими и российскими переговорщиками насчет окончания войны. Обсуждаются и возможные переговоры между лидерами стран.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщает РБК-Украина .

Зеленский о мирных переговорах

По словам президента, встреча спецпредставителя США Стива Уиткоффа с российской стороной 21 октября была важной.

"Мы получили фидбек, что Россия поддерживает трехстороннюю встречу на уровне наших команд. Американская сторона предлагает это сделать как можно скорее. Мы поддерживаем это", - говорит Зеленский.

Президент пока не назвал окончательную дату этой встречи.

"Мы говорили с нашими американскими партнерами. Сделают, чтобы это было как можно раньше, в ноябре. Я думаю, не позже начала ноября. Ну, посмотрим, не все от нас зависит", - заметил он.

Поэтому, говорит президент, команды трех стран будут общаться по этим направлениям.

"Адженда понятна: закончить войну, приблизить мир и подготовить все для встречи на уровне лидеров. И это очень важно для всех. Для нас, по крайней мере, для Украины очень важно. Мы всегда подчеркиваем это", - отметил он.

Позиция Украины

Зеленский наметил направления на переговорах, которые поддержит Украина.

"Мы будем поддерживать предложение и о прекращении огня, и об окончании войны, и энергосисфаере (прекращении огня - ред.), любого сисфаера в любом случае, и гуманитарных инициатив, возвращении пленных, и дипломатии", - уточнил президент.

Положительный сигнал

По его мнению, главная инициатива во всех этих переговорах и главный сигнал пока положительный.

"С нашей стороны есть полная поддержка американским предложениям. Надеемся, что Россия, а она уже много раз говорила, что она готова к встрече в том или ином формате. Потом что-то менялось, отменялось, посмотрим, как в этот раз", - говорит он.

Зеленский считает, что главным концептом является - встретиться как можно раньше, начать работать, нарабатывать "мир, который нам нужен".

Ранее РБК-Украина писала, что президент США Дональд Трамп якобы стремится подписать мирное соглашение между Украиной и Россией на саммите G20 в декабре. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин на встрече с посланником президента США Стивом Уиткоффом заявил о готовности к новому раунду переговоров с Вашингтоном и Киевом.

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