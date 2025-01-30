Граничащие с Россией страны ЕС призвали Брюссель выделить 100 млрд евро на оборону

Евросоюзу срочно требуются инвестиции в размере не менее 100 млрд евро. По данным четырех государств-членов, граничащих с Россией, ЕС необходимо удвоить расходы на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В документе, подготовленном Литвой, Эстонией, Латвией и Польшей, содержится призыв к ЕС использовать совместные заимствования, позволить Европейскому инвестиционному банку тратить средства на основные нужды обороны и сотрудничать с европейскими партнерами за пределами блока, что, очевидно, является отсылкой к Великобритании.

Страны, возглавившие кампанию по защите Украины от вторжения России, приводят оценки, согласно которым текущие военные расходы государств-членов ЕС составят около 326 млрд евро в 2024 году. В документе делается вывод о том, что эта цифра должна удвоиться, если блок хочет достичь целевого показателя расходов в размере не менее 3% от ВВП, а также быть готовым к "чрезвычайным военным обстоятельствам".

В настоящее время ЕС готовит новую оборонную стратегию, и лидеры блока должны неформально встретиться 3 февраля в Брюсселе, чтобы внести свои предложения.

Этот проект должен быть представлен в марте, а принять план планируется к концу года. Хотя большинство государств-членов согласны с необходимостью пересмотреть оборонные возможности Европы, промышленность и общую готовность, государства-члены блока имеют разные взгляды на то, как это сделать.

Некоторые страны, в частности Германия, долгое время сопротивлялись использованию совместных заимствований в целях обороны. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы страны НАТО тратили 5% ВВП на оборону, что является уровнем, которого даже США в настоящее время не достигают.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что ЕС необходимо инвестировать не менее 500 млрд евро в оборону в течение следующего десятилетия, однако в документе говорится, что существуют неотложные потребности, которые не могут ждать до следующего бюджетного цикла в 2028 году.

В документе четырех стран предупреждается, что Россия уже начала наращивать свои военные силы и производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем Европа и США вместе взятые. Блок также сталкивается с другими проблемами из-за зависимости своей цепочки поставок от Пекина и углубляющихся связей Москвы с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Согласно документу, требования ЕС включают не менее 50 млрд евро для наращивания производства артиллерии и стратегических запасов.

Напомним, совместные расходы на оборону 23 стран ЕС, входящих в НАТО, уже достигли целевого показателя в 2% после того, как они увеличили его на 30% после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.