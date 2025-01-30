Глава Евросовета уверен, что страны ЕС согласятся тратить на оборону больше 2% ВВП

Члены ЕС, которые также входят в НАТО, вероятно, согласятся повысить целевой показатель расходов на оборону выше нынешних 2% от ВВП на июньском саммите альянса, что установит новый уровень.

Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на союзников по НАТО, требуя увеличить расходы на оборону до 5% - показатель, которого в настоящее время не достигает ни одно из 32 государств-членов НАТО, включая США.

Кошта запланировал неформальную встречу лидеров Европейского союза в следующий понедельник для обсуждения инвестиций в оборону и безопасность, сообщил он в интервью португальскому RTP.

Он добавил, что на встрече также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Новая цель

По словам Кошты, совместные расходы на оборону 23 стран ЕС, входящих в НАТО, уже достигли целевого показателя в 2% после того, как они увеличили его на 30% после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"Среди государств-членов существует вполне разумный консенсус относительно продолжения движения по этому пути", - добавил он.

Он ожидает, что на следующем саммите НАТО в июне будет установлена цель выше 2%. "Будет ли это 5%, будет ли это 3%, я не знаю, это решение, которое государства-члены примут в рамках НАТО", - сказал он.

Европейский совет, возглавляемый Коштой, объединяет национальные правительства 27 стран-членов ЕС. В НАТО входят 23 страны.

Аналитики и чиновники сообщили Reuters, что расходы в размере 5% ВВП на оборону политически и экономически невозможны почти для всех членов НАТО, поскольку это потребовало бы миллиардов долларов дополнительного финансирования. Однако они говорят, что союзники, вероятно, согласятся выйти за рамки текущего целевого показателя в 2% на июньском саммите.

Угроза для НАТО

Бывший премьер-министр Португалии Кошта заявил, что Россия является главной угрозой для НАТО и что страны должны уделять первоочередное внимание совершенствованию систем противовоздушной обороны, противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

По его словам, расходы на оборонные технологии и промышленность также укрепят конкурентоспособность экономики ЕС, добавив, что в конечном итоге возникнет необходимость в обсуждении "общего финансирования" коллективной обороны.

Франция и страны Балтии настаивают на совместном заимствовании Евросоюзом средств для финансирования расходов на оборону. Исход этих дебатов может зависеть от национальных выборов в следующем месяце в Германии, которая до сих пор выступала против этой идеи.