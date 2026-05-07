Страны ЕС рассорились из-за роста количества виз для россиян

Цифры, которые рассорили ЕС

Российские граждане подали более 670 тысяч заявок на шенгенскую визу в 2025 году - почти на 8% больше, чем в 2024-м. Выдано более 620 тысяч виз. Более 477 тысяч из них - туристические, что составляет около 77% от общего количества.

Три четверти всех заявок приходятся на Францию, Италию и Испанию. Наибольший рост показала Франция - плюс 23% по сравнению с 2024 годом. Во Франции проживает более 56 тысяч россиян, значительная часть которых - на Лазурном берегу, где заморожено более 50 объектов недвижимости, связанных с санкционными лицами.

Скандал со скрытой статистикой

В центре скандала - внутренний мониторинговый документ Еврокомиссии "Шенгенский барометр". Данные о визах для россиян спровоцировали такие острые споры, что из свежей версии документа их просто убрали. Несколько дипломатов обратили на это внимание во время обсуждений. После того как восемь стран ЕС подняли этот вопрос, цифры вернули - но уже в отдельное техническое приложение.

Раскол в подходах

Страны Балтии и Польша давно настаивают: россияне не имеют права на туристические поездки в Европу, пока Москва ведет войну против Украины. Франция и другие страны запада Европы смотрят на это иначе - частично из-за экономических связей, частично из-за аргумента, что изоляция россиян может отрезать их от мира за пределами кремлевской пропаганды.

Еврокомиссия напомнила, что еще в 2022 году рекомендовала странам-членам деприоритизировать заявки от россиян. ЕС также полностью приостановил соглашение об упрощении визового режима с Россией и в 2025 году отменил многократные визы для россиян.