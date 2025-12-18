Страны ЕС разделились на два лагеря по решению вопроса активов РФ, - Politico

Одна группа стран во главе с Германией при поддержке Северной и Восточной Европы настаивает на выдаче Украине репарационного кредита, обеспеченного замороженными активами. Они считают, что альтернативы этому механизму нет.

Им противостоят Бельгия, Италия, Болгария, Мальта, Венгрия и Словакия. Они выступают за альтернативный вариант выпуск общего долга ЕС, гарантированного общим бюджетом.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны должны выбрать между двумя путями: использованием активов или совместными заимствованиями.

В качестве возможного компромисса рассматривается схема, по которой в финансировании будут участвовать только 25 из 27 стран ЕС, за исключением Венгрии и Словакии, которые выступают против помощи Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что вопрос об активах не будет обсуждаться на саммите, а переговоры перешли к теме совместных займов. Однако высокопоставленный чиновник ЕС в разговоре с Politico опроверг это, подтвердив, что вариант с российскими резервами остается на повестке дня.