Страны ЕС разделились на два лагеря по решению вопроса активов РФ, - Politico

Страны ЕС пока не пришли к единому решению вопроса по финансированию Украины перед саммитом 18-19 декабря. Часть стран призывает использовать замороженные активы РФ, другая часть выступает за совместные заимствования стран ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Одна группа стран во главе с Германией при поддержке Северной и Восточной Европы настаивает на выдаче Украине репарационного кредита, обеспеченного замороженными активами. Они считают, что альтернативы этому механизму нет.
Им противостоят Бельгия, Италия, Болгария, Мальта, Венгрия и Словакия. Они выступают за альтернативный вариант выпуск общего долга ЕС, гарантированного общим бюджетом.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны должны выбрать между двумя путями: использованием активов или совместными заимствованиями.
В качестве возможного компромисса рассматривается схема, по которой в финансировании будут участвовать только 25 из 27 стран ЕС, за исключением Венгрии и Словакии, которые выступают против помощи Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что вопрос об активах не будет обсуждаться на саммите, а переговоры перешли к теме совместных займов. Однако высокопоставленный чиновник ЕС в разговоре с Politico опроверг это, подтвердив, что вариант с российскими резервами остается на повестке дня.
Если согласия достичь не удастся, ЕС рассмотрит "план Б" - временный кредит за счет заимствований блока, чтобы обеспечить поддержку Украины в начале 2026 года.
