Страны ЕС обсуждают ядерное перевооружение из-за политики Трампа, - Politico

Высшие должностные лица двух стран Балтии сообщили Politico, что, хотя они по-прежнему рассматривают НАТО как краеугольный камень ядерного сдерживания, теперь они готовы обсуждать роль самой Европы.

Это придало новый импульс дебатам, которые звучали как в публичных выступлениях, так и в частных беседах на Мюнхенской конференции по безопасности. Растущее давление с целью начать серьезный разговор о ядерном оружии в Европе является ответом на пошатнувшуюся уверенность в том, что США отразят нападение России.

Эти сомнения не развеялись даже после речи госсекретаря США Марко Рубио, которая была выдержана в относительно примирительном тоне.

Заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон заявила, что ее страна не исключает участия в переговорах о едином ядерном сдерживании в Европе на ранней стадии.

"Мы всегда открыты для обсуждения с партнерами", сказала она, подчеркнув при этом, что США по-прежнему "привержены обеспечению ядерного сдерживания для стран-союзников".

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поддержала эту мысль.

"Ядерное сдерживание может дать нам новые возможности. Почему бы и нет?", - сказала она, предупредив, что любые шаги должны соответствовать "международным обязательствам".

Трамп ставил под сомнение 5-ю статью Устава НАТО о коллективной обороне, высмеивал вклад союзников в войну в Афганистане под руководством США и неоднократно призывал аннексировать Гренландию, принадлежащую Дании (члену НАТО). Сообщается, что это заставляет Европу искать то, что чиновники называют еще одним слоем "страховки" от Москвы.

Издание отмечает, что на практике это означает обращение к Франции и Великобритании - единственным ядерным державам Европы. В отличие от Лондона, Париж не входит в Группу ядерного планирования НАТО, которая обсуждает применение ядерной силы в рамках альянса. Президенты Франции неоднократно подчеркивали, что национальные интересы Франции имеют европейское измерение, но настаивали на том, что любое решение о запуске принимается исключительно Парижем.

И канцлер Германии Фридрих Мерц, и президент Франции Эммануэль Макрон затронули тему европейского ядерного сдерживания в своих речах в Мюнхене.

Но не все согласны с этим курсом. Премьер-министр Испании Педро Санчес признал, что Европа должна стать сильнее, чтобы сдерживать Россию, но заявил, что ядерное перевооружение - это неправильный путь.

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил, что Америка не убирает свой ядерный зонтик с континента, хотя Вашингтон хочет, чтобы Европа активизировалась и делала больше для обычной обороны.