"Последний гвоздь в крышку гроба". Литва призвала ввести санкции против Ирана за поставки ракет РФ
Литва призвала Запад ввести санкции против Ирана за поставки баллистических ракет России.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.
"Иран, поставляющий баллистические ракеты России, - еще один признак того, что в Иране не боятся нашей реакции, не стремятся к дипломатии и не намерены останавливать эскалацию. Это должно стать последним гвоздем в крышку гроба умиротворения, если уроков Второй мировой войны еще недостаточно", - заявил он.
При этом Ландсбергис призвал к скорейшей поставки ракет Украине, о которых просил Киев.
"Очевидным ответом были бы санкции на экспорт в Иран всех беспилотников и ракетных компонентов, а также скорейшая поставка ракет, о которых просит Украина", - подчеркнул министр.
Иностранное оружие у России
Иран стал первой страной, начавшей поставлять России оружие для войны с Украиной. Так, от Ирана российская армия стабильно получает ударные дроны "Шахед", атакующие украинские города и инфраструктуру. Кроме того, Иран помог России наладить собственное производство этих дронов.
Помимо Ирана свое оружие россиянам поставляет Северная Корея. Первоначально РФ получала от КНДР артиллерийские снаряды и боеприпасы для РСЗО.
Однако недавно стало известно, что Северная Корея передала РФ свои баллистические ракеты. Этими ракетами россияне уже атаковали Украину.
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