Украинские беженцы выезжают из пяти стран ЕС: данные Евростата
В странах ЕС находятся 4,2 млн украинцев, которые пользуются временной защитой. Число людей с таким статусом снижается.
Куда украинцы продолжают массово ехать и из каких стран беженцы выезжают, РБК-Украина сообщает со ссылкой на данные Евростата.
По последним данным Евростата, по состоянию на 29 февраля 2024 года в странах ЕС статус временной защиты имели 4 234 595 человек из Украины. К концу января статистика насчитывала 4 303 115 беженцев из Украины.
Больше всего украинских беженцев на 29 февраля принимали такие страны:
- Германия (1 286 580 человек; 30,4% от общего количества в ЕС);
- Польша (957 200; 22,6%);
- Чехия (385 075; 9,1%).
Больше всего людей за месяц прибыли в такие страны:
- Германию (+16430; +1,3%);
- Польшу (+5640; +0,6%);
- Чехию (+3885; + 1,0%).
В тоже время в феврале стало меньше украинцев со временной защитой в пяти странах ЕС:
- Австрии (-1420 человек; -1,7%);
- Франции (-685; -1,1%);
- Эстонии (-550; -1,5%);
- Нидерландах (-120; - 0,1%);
- Мальте (-20; -1,0%).
Среди людей со временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 46% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 33,9%, а взрослые мужчины – 21,2%.
Напомним, мы писали, почему украинские беженцы неохотно едут во Францию. В феврале там оставалось около 64 тысяч человек со временной защитой.
Также мы рассказывали, почему украинские беженцы возвращаются из-за границы. Среди основных факторов – эмоциональные.
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