В каких землях Германии принимают украинских беженцев в апреле: адреса

В Германию каждый месяц приезжают тысячи беженцев из Украины. Часть земель принимают новоприбывших, в других свободного социального жилья уже нет.

Куда можно ехать беженцам в Германии и какие лагеря первичного приема открыты, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на проект uahelp.wiki

В столице Германии и в семи федеральных землях по состоянию на 31 марта были открыты такие приемные пункты для беженцев из Украины:

Берлин:

Tegel (бывший аэропорт) – самый большой пункт первичного приема, откуда распределяют на расселение по всей Германии. Территория центра закрыта, внутрь можно попасть на специальном автобусе. Если ехать на машине, нужно будет оставить ее на парковке снаружи и заехать внутрь автобусом. Все данные, включая телефонную линию центра, можно найти по ссылке.

Баден-Вюртемберг:

Из приемных пунктов земли Баден-Вюртемберг распределение идет только в другие федеральные земли, в частности в Баварию, Рейнланд-Пфальц и Гессен.

Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – центр открыт, но распределяет в другие федеральные земли. Принимает всех, в том числе тех, кто едет на своем авто. Автомобиль нужно парковать за пределами территории приемного пункта. В лагере не принимают домашних животных крупнее кошки.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – открыт, но распределяет в другие федеральные земли. Сложно добраться общественным транспортом, на машине можно. С апреля 2024 года лагерь не принимает с домашними животными.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – открыт, но распределяет в другие федеральные земли. Лагерь не принимает людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе; принимают с небольшими животными, которые должны находиться с хозяевами, собак нужно будет держать постоянно на поводке.

Бавария:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München) – из лагеря людей распределяют по Баварии. Тех, кто приезжает с домашними животными, просят их куда-то отдать, дальнейшее распределение с животными невозможно.

Гессен:

Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – желательно приезжать до 20:00 в рабочие дни. В остальное время тоже принимают, но придется подождать. Если приехать поздно и без автомобиля, в Bahnhofsmission во Франкфурте могут разместить на одну ночь.

Северный Рейн-Вестфалия:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Lebach).

Тюрингия:

Хермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15).

Шлезвиг-Гольштейн

Ноймюнстер (Haart 148, 24359 Neumünster) – лагерь принимает и распределяет в другие приемные пункты;

Боштедт (Von-dem-Borne-Straße, 24598 Boostedt) – принимает с домашними животными, в том числе крупными собаками;

Зет (Hauptstraße 100, 23845 Seeth) – беженцев принимают с домашними животными, в том числе крупными собаками.

Условия для беженцев во всех лагерях приблизительно одинаковые. Украинцам советуют ехать туда, куда удобно добраться. Менять приемные пункты по своему желанию нельзя. У беженцев есть одна возможность зарегистрироваться – после этого в другом месте не примут. Все приемные пункты открыты в режиме 24/7.