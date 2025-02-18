Страны ЕС готовят пакет военной помощи Украине на 6 млрд евро, - Politico

Страны Европейского союза обсуждают возможность предоставления Украине одного из крупнейших пакетов военной помощи. Его стоимость составит по меньшей мере 6 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, в пакет могут войти более 1,5 млн артиллерийских снарядов, а также системы ПВО. Есть вероятность, что его обнародуют перед визитом еврокомиссаров в Украину 24 февраля - годовщину полномасштабного вторжения России.
Два неназванных дипломата рассказали Politico, что 6 млрд евро - это отправная точка. Стоимость пакета может увеличиться и до 10 млрд евро, если страны ЕС найдут больше вооружения в своих запасах.
Издание уточняет, что такой пакет для Украины министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят во время встречи в Брюсселе на следующей неделе.
Один из неназванных дипломатов уточнил, что Украине могут предоставить как военную технику, так и денежные средства. Вклад стран ЕС будет пропорционален их валовому национальному доходу.
Politico пишет, что новая военная помощь поможет Украине сдержать российские атаки на линии фронта и защитить свои города от ударов с воздуха. Это также может подкрепить аргументы ЕС в пользу участия блока в мирных переговоров.
При этом остается неясно, одобрит ли пакет ЕС в целом или такую инициативу будет рассматривать коалиция отдельных стран стран. Один из дипломатов сказал, что единогласное одобрение маловероятно, учитывая противодействие Венгрии.
Напомним, Украина стала больше зависеть от европейской помощи после того, как президентом США стал Дональд Трамп.
В частности, новые власти США хотят возложить на Европу ответственность за гарантии безопасности для Украины. Сейчас рассматривается вариант, при котором Европа отправит в Украину миротворческий контингент.
К слову, вчера, 17 февраля, Германия заявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли ракеты для систем ПВО IRIS-T, много дронов и самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.
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