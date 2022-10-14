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Страны ЕС готовят новые санкции против Ирана из-за продажи дронов Shahed России

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Брюссель, Пятница 14 октября 2022 16:00
Страны ЕС готовят новые санкции против Ирана из-за продажи дронов Shahed России Фото: страны ЕС готовят новые санкции против Ирана из-за продажи дронов Shahed России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министры иностранных дел европейских стран в понедельник обсудят передачу иранских беспилотников России и могут прийти к политическому соглашению о будущих санкциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам дипломатов, ссылающихся на подготовительные встречи перед министерской встречей в понедельник в Люксембурге, ими был проведен анализ активности беспилотников, и эта тема стоит на повестке дня.

Франция и Германия ясно дали понять, что они считают новые санкции в отношении беспилотников, используемых Россией, также необходимыми, и что передачу дронов следует рассматривать как нарушение резолюции Совета Безопасности ООН о разработке ядерного оружия в Иране.

Ранее британская разведка оценила ущерб Украины от ударов иранских беспилотников. Сообщается, что Россия не имеет потенциала для нанесения постоянных ударов авиацией по территории Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала в Иране 2400 дронов-камикадзе, которые используются в войне против Украины.

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