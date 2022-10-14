Страны ЕС готовят новые санкции против Ирана из-за продажи дронов Shahed России

Министры иностранных дел европейских стран в понедельник обсудят передачу иранских беспилотников России и могут прийти к политическому соглашению о будущих санкциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам дипломатов, ссылающихся на подготовительные встречи перед министерской встречей в понедельник в Люксембурге, ими был проведен анализ активности беспилотников, и эта тема стоит на повестке дня.

Франция и Германия ясно дали понять, что они считают новые санкции в отношении беспилотников, используемых Россией, также необходимыми, и что передачу дронов следует рассматривать как нарушение резолюции Совета Безопасности ООН о разработке ядерного оружия в Иране.