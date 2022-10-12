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Британская разведка оценила ущерб Украины от ударов иранских беспилотников

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Украина, Среда 12 октября 2022 08:20
Британская разведка оценила ущерб Украины от ударов иранских беспилотников Фото: Украина сбивает большинство иранских беспилотников (mil.in.ua)
Автор: Александр Белоус

Россия не имеет потенциала для нанесения постоянных ударов авиацией по территории Украины. Иранские беспилотники не способны нанести значительный ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Россия развернула беспилотные летательные аппараты (БПЛА) иранского производства как минимум с августа 2022 года, включая Shahed-136. Россия использовала Shahed во время большой волны ударов, нанесенных ею 10 октября 2022 года. Украинский Генеральный штаб сообщал, что Россия запустила в общей сложности 86 аппаратов Shahed-136 и сообщил, что 60% были уничтожены в воздухе.

Эти беспилотные летательные аппараты медленные и летают на малых высотах, что упрощает обнаружение одиночных летательных аппаратов с помощью обычных средств ПВО. По данным британской разведки, существует реальная возможность того, что Россия добилась определенного успеха, атаковав одновременно несколькими БПЛА.

Несмотря на заявленную дальность полета в 2500 км, Shahed-136 несет лишь небольшую взрывчатку. "Вряд ли он будет удовлетворительно выполнять функцию глубокого удара, для которой Россия, вероятно, стремилась его использовать", - отмечают в Минобороны Британии.

"Поскольку российские тактические боевые самолеты все еще имеют ограниченное влияние над территорией Украины, отсутствие надежного, устойчивого и точного ударного потенциала оперативного уровня, вероятно, является одним из самых значительных пробелов в возможностях России в Украине", - говорится в сводке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала в Иране 2400 дронов-камикадзе, которые используются в войне против Украины.

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