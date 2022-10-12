Британская разведка оценила ущерб Украины от ударов иранских беспилотников
Россия не имеет потенциала для нанесения постоянных ударов авиацией по территории Украины. Иранские беспилотники не способны нанести значительный ущерб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, Россия развернула беспилотные летательные аппараты (БПЛА) иранского производства как минимум с августа 2022 года, включая Shahed-136. Россия использовала Shahed во время большой волны ударов, нанесенных ею 10 октября 2022 года. Украинский Генеральный штаб сообщал, что Россия запустила в общей сложности 86 аппаратов Shahed-136 и сообщил, что 60% были уничтожены в воздухе.
Эти беспилотные летательные аппараты медленные и летают на малых высотах, что упрощает обнаружение одиночных летательных аппаратов с помощью обычных средств ПВО. По данным британской разведки, существует реальная возможность того, что Россия добилась определенного успеха, атаковав одновременно несколькими БПЛА.
Несмотря на заявленную дальность полета в 2500 км, Shahed-136 несет лишь небольшую взрывчатку. "Вряд ли он будет удовлетворительно выполнять функцию глубокого удара, для которой Россия, вероятно, стремилась его использовать", - отмечают в Минобороны Британии.
"Поскольку российские тактические боевые самолеты все еще имеют ограниченное влияние над территорией Украины, отсутствие надежного, устойчивого и точного ударного потенциала оперативного уровня, вероятно, является одним из самых значительных пробелов в возможностях России в Украине", - говорится в сводке.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала в Иране 2400 дронов-камикадзе, которые используются в войне против Украины.
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