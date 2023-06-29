Страны ЕС "для обеспечения безопасности" могут отправить в Украину миротворческие миссии, - СМИ

Европейский совет на встрече 29 и 30 июня должен обсудить вопрос того, какие будущие обязательства по безопасности ЕС может предоставить Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что западные партнеры работают над пакетом долгосрочных гарантий предоставления Киеву оружия, оборудования, боеприпасов, обучения и другой военной помощи.

Кроме этого, страны ЕС готовы содействовать будущим обязательствам по безопасности перед Украиной. Это необходимо для того, чтобы "помочь Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации".

Ранее во Франции предложили идею формулировки о гарантиях безопасности, которая заключалась в том, чтобы опираться на инициативы ЕС, такие как фонд, финансирующий военную помощь Киеву, и обучающая миссия для украинских солдат.

Однако он вызвал беспокойство у Австрии, Ирландии, Мальты и Кипра, а также среди решительных сторонников трансатлантического сотрудничества, таких как страны Балтии. Они настаивали, что европейская безопасность, прежде всего, является вопросом НАТО.

"Для нас, как нейтральных государств, понятно, что мы не можем дать такие гарантии безопасности. Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр четко дали понять, что возражают", - сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Он отметил, что данный вопрос будет обсужден и найдены формулировки, которые будут приемлемы и для всех стран.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что любая роль ЕС остается предметом обсуждения.

"Нам придется обсудить, насколько далеко это зайдет, и будет ли это летальная или нелетальная поддержка. И мы должны принять во внимание, что несколько стран ЕС не являются членами НАТО", - сказал Рютте.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, официальные лица Украины призывают Запад к формированию гарантий безопасности нашей страны на фоне полномасштабной войны с Россией. Они, как утверждают украинские чиновники, необходимы для того, чтобы обеспечить защиту на период до вступления Украины в НАТО.

При этом власти нашей страны ожидают, что определенных договоренностей по гарантиям безопасности удастся достичь на саммите Североатлантического альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

В ЕС уже предложили гарантии безопасности для Украины в виде обещания предоставлять необходимое вооружение.

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