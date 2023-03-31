Страны ЕС близки к обсуждению отправки войск "миротворческого типа" в Украину, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что вопрос о том, можно ли отправлять миротворческие войска в Украину, становится все более законным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.hu .

"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе", - сказал он.

Как добавляет венгерский премьер, число стран, вставших на сторону мира вместо войны, не увеличилось. По мнению Орбана, якобы "народ Европы двинулся в сторону прекращения огня и мирных переговоров", но "до лидеров это не дошло".

"Нет сомнений, что война становится все более кровавой и жестокой, число жертв с обеих сторон превышает сто тысяч", - сказал он

Он уточнил, что позиция Венгрии заключается в том, что должно быть прекращение огня и чтобы больше не умирали люди.

"Мирный план может быть выработан во время прекращения огня. Никогда еще в истории никто не придумывал решения во время войны. Путь к миру начинается с прекращения огня, и это цель венгерской внешней политики", - сказал Орбан.

Он также добавил, что безопасность Венгрии находится под угрозой, которая только возрастает с риском эскалации войны.

"Угроза мировой войны - не литературное преувеличение. В данный момент это реальная опасность", - констатировал он.