Страны Балтии и Польша объявили о выходе из конвенции о противопехотных минах

Как отмечается в заявлении, ситуация с безопасностью в регионе существенно ухудшилась, а военные угрозы в отношении государств-членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью, значительно возросли.

В нынешних условиях безопасности крайне важно предоставить вооруженным силам гибкость и возможность выбора в отношении потенциального использования современных систем вооружения и решений в целях укрепления обороны находящегося под угрозой восточного фланга Альянса, заявили министры.

"В свете этой нестабильной ситуации в сфере безопасности, отмеченной агрессией России и сохраняющейся угрозой, которую она представляет для евроатлантического сообщества, крайне важно определить все меры, которые могут послужить укреплению наших возможностей сдерживания и обороны", - говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские власти рассматривают возможность выхода страны из Оттавской конвенции о противопехотных минах, а также из Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам.