Країни Балтії та Польща оголосили про вихід із конвенції про протипіхотні міни

Як наголошується в заяві, ситуація з безпекою в регіоні істотно погіршилася, а військові загрози щодо держав-членів НАТО, які межують з Росією і Білоруссю, значно зросли.

У нинішніх умовах безпеки вкрай важливо надати збройним силам гнучкість і можливість вибору щодо потенційного використання сучасних систем озброєння і рішень з метою зміцнення оборони східного флангу Альянсу, який перебуває під загрозою, заявили міністри.

"У світлі цієї нестабільної ситуації у сфері безпеки, позначеної агресією Росії та загрозою, яку вона становить для євроатлантичного співтовариства, вкрай важливо визначити всі заходи, що можуть послужити зміцненню наших можливостей стримування і оборони", - йдеться в заяві.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада розглядає можливість виходу країни з Оттавської конвенції про протипіхотні міни, а також з Дублінської конвенції щодо касетних боєприпасів.